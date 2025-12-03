Экспорт нефти из Казахстана может снизиться до 40% из-за атаки ВСУ в Новороссийске

Объем экспорта нефти из Казахстана на морской терминал АО «Каспийский трубопроводный консорциум» в Новороссийске может сократиться на 30-40% в связи с атакой безэкипажных катеров ВСУ по объектам предприятия. Об этом сообщает «Эксперт Юг».

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Ранее минэнерго Казахстана заявило, что планирует перенаправить нефть на альтернативные маршруты в целях минимизации последствий атаки ВСУ и сохранения темпов добычи ресурса на месторождениях. По мнению доцента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Хачатуряна, предложенные варианты не позволят полностью компенсировать объемы прокачки нефти.

Эксперт считает, что нефть можно транспортировать железнодорожным сообщением через Россию, через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, путем переброски объемов в Китай или же прокачки через российский трубопровод «Дружба». Хачатурян спрогнозировал снижение экспорта казахстанской нефти, как и аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Последний спикер «Эксперт Юг» заявил, что «КТК» не имеет альтернативы для Казахстана.

Объекты «КТК» подверглись удару ВСУ 29 ноября, в результате чего выносное причальное устройство ВПУ-2 вышло из строя, его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. В настоящее время «КТК» отгружает нефть с причала ВПУ-1.

София Моисеенко