Глава Минтруда назвал акушерок одной из самых востребованных профессий в будущем

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ближайшие семь лет в России будут очень востребованы такие специалисты, как медсестры и другие медработники со средним специальным образованием.

«Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, — сказал господин Котяков, — фельдшеры и акушеры».

Он также отметил высокий спрос на специалистов в сфере промышленности и техники, таких как электромеханики и автомеханики, сварщики, слесари, операторы станков, сообщает «РИА Новости».

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сегодня сообщила, что в ближайшие годы самыми востребованными профессиями будут швеи и сварщики.