Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет

Правительство завершает прогноз потребностей трудовых ресурсов на следующие семь лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ожидается, что самыми востребованными профессиями будут швеи и сварщики.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Госпожа Голикова подняла эту тему на награждении победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Она поблагодарила представителей рабочих профессий за то, что они «делают возможным технологическое лидерство и суверенитет» России.

«Растет количество заявок со стороны разных компаний для участия в конкурсе... Обращаются крупные работодатели с предложением расширить перечень номинаций. В следующем году их будет как минимум 25»,— рассказал глава Минтруда Антон Котяков перед церемонией (цитата по «РИА Новости»).

Во II квартале 2025 года спрос на курсы по рабочим специальностям в России значительно увеличился. Самыми востребованными стали направления, связанные с техническими профессиями: например, интерес к курсам по слесарному делу вырос на 57%. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2030 году цифровой доступ, искусственный интеллект и автоматизация изменят облик 60% предприятий в мире. Это приведет к росту спроса на технологические должности и навыки.

