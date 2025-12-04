Бесконечный финиш

Регулятор решил завершить историю с «бесконечным» пластиком. Просроченные карты Visa и Mastercard скоро уберут из обращения, но происходить это будет постепенно. Тем временем все чаще звучат предупреждения о том, что использование просроченных карт повышает риски мошенничества. Участники рынка не исключают, что этот аргумент может заставить граждан активнее обновлять просроченный пластик.

Обновление для безопасности

Срок действия банковской карты, указанный на лицевой стороне,— один из факторов ее защиты. Традиционно он ограничен тремя-пятью годами. Ранее после истечения срока действия карта автоматически перевыпускалась. Однако в 2022 году ситуация изменилась — резкое прекращение работы международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard в России грозило обернуться коллапсом на рынке платежных карт. «Все банковские карты этих систем, которые находились у населения на тот момент, а их было 2/3 от общего числа, в срочном порядке были переведены на базу инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). То есть они фактически стали картами “Мир”, но на них по-прежнему оставались логотипы международных платежных систем»,— напоминает независимый эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота. «В 2022 году НСПК совместно с банками сделала все возможное, чтобы не создавать неудобств для людей. Тогда уход международных платежных систем прошел незаметно для пользователей, поскольку НСПК продолжила обработку операций по таким картам»,— прокомментировали в НСПК. «Решение о продлении срока действия карт международных платежных систем, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек»,— подтвердили «Ъ-Review» в пресс-службе Банка России.

Продление срока действия карты помогло не только сохранить работающий платежный инструмент, но и избавить банки от экстренных расходов на перевыпуск: стоимость банковской карты в 2022 году доходила до $22 за штуку.

Сейчас, по словам финтех-эксперта, автора канала Cardreview Андрея Чиркова, цена вернулась к $4–5 за карту, а по массовым продуктам с большим тиражом может составлять и $2.

Беспокоиться не о чем

В течение всех этих лет клиенты продолжали пользоваться просроченным пластиком, а банки — его обслуживать. На первый взгляд эта ситуация может продолжаться бесконечно и беспокоиться не о чем. «Все карты Т-Банка независимо от выпустившей их платежной системы или срока действия сертифицированы по установленным нормативам и защищены внутренними антифрод-системами. То есть они не отличаются ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения каких-то других свойств и принимаются всеми терминалами. Поэтому мы не видим острой необходимости в принудительном перевыпуске карт с ранее продленным сроком действия»,— сообщили в Т-Банке. В безопасности использования просроченных карт уверены и в Альфа-банке. «Безопасность операций полностью обеспечивается фрод-мониторингом банка, который не фиксирует повышенных рисков по таким картам»,— пояснили в пресс-службе организации. Директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский поддерживает коллег: «Я пока не видел данных, подтверждающих, что после истечения срока действия сертификатов безопасности карты МПС становятся менее защищенными от мошеннических действий. Российские банки под руководством Центробанка сделали довольно много работы для того, чтобы карты МПС работали бесперебойно и проблем не возникало».

Сертификаты безопасности

Штиль на рынке банковских карт нарушил генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин, который в своем интервью РБК сообщил, что 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах. «НСПК и банки ранее продлевали срок использования таких карт, но технический запас сертификатов оказался ограничен, поэтому сейчас эксперты и регулятор стали предупреждать о рисках отказов в оплате и необходимости перевыпуска пластика»,— отмечает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. Она уточняет, что криптографические сертификаты обеспечивают проверку подлинности чипа и защиту трансакций. При оплате чип генерирует уникальный динамический код, который терминал проверяет по сертификатам.

«Когда срок действия сертификата заканчивается, код нельзя проверить — и система либо отклоняет операцию, либо вынуждена переходить на менее защищенные режимы (например, магнитную полосу), что увеличивает риск мошенничества»,— поясняет Эряния Бочкина.

Правда, как сообщили в пресс-службе ВТБ, завершение срока действия сертификата безопасности не является критичным событием — это один из множества элементов комплексной защиты, участники рынка обладают достаточными технологиями и опытом для обеспечения безопасности операций вне зависимости от срока действия сертификата. «Поэтому даже карты с истекшим сроком действия не будут “биты” и продолжат работать без необходимости срочного перевыпуска»,— резюмировали в ВТБ.

Нюансы офлайна

Доработка инфраструктуры в части отключения проверки сертификатов потребует от банков-эквайеров больших затрат, отмечает Андрей Чирков. Кроме того, пострадают предприятия транспортной области, где наиболее распространены офлайн-операции, и обслуживающие их банки-эквайеры. Как рассказывает эксперт, при оплате банковской картой проезда в общественном транспорте, как правило, осуществляется отсроченная авторизация. Это связано с тем, что валидатор автобуса может при поездке находиться в офлайне или связь по маршруту будет медленная и нестабильная, что не позволит провести операцию моментально. В метрополитене же существуют очень жесткие нормативы времени открытия турникета, чтобы предупреждать заторы, а терминалу надо за эти доли секунды не только считать и проверить данные карты, но и получить ответ от эмитента о достаточности средств, что обычно занимает до 10 секунд и совершенно неприемлемо по стандартам метрополитена. «Поэтому применяется технология так называемых черных списков. Пассажир прикладывает карточку к турникету, он считывает реквизиты, включая сертификаты, проверяет криптографию, сроки действия и отсутствие карты в регулярно обновляемом на самом терминале черном списке и пропускает пассажира. Отсутствие денежных средств на карте или ее статус “заблокировано” валидатор в моменте не увидит, потому что авторизация осуществляется позже. Однако, если такая проблема после проведения авторизации будет выявлена, карта вносится в черный список, а транспортное предприятие получает неоплаченную поездку. Это называется риском первой поездки»,— поясняет Андрей Чирков. До погашения задолженности карта будет находиться в черном списке конкретного банка-эквайера и в его сети по ней нельзя будет совершать новые поездки через валидаторы, которые уже получили обновленный черный список.

Скрытые риски

Использование просроченной банковской карты сопряжено с большими рисками, предупреждают эксперты. «Чем дольше используется карта, тем выше вероятность, что ее реквизиты утекли из какого-нибудь центра обработки данных, а значит, ими могут воспользоваться мошенники. Основной смысл ограничения срока действия карты как раз и состоит в том, чтобы ее реквизиты регулярно обновлялись»,— поясняет Андрей Чирков. Управляющий директор компании «Ренессанс страхование» Артем Искра подтверждает это. «С точки зрения риск-менеджмента карта, которая находится в обороте длительное время, с большей вероятностью могла быть скомпрометирована. Ограничение срока действия — это мера безопасности, которая косвенно подтверждает, что риски по старым картам действительно выше»,— объясняет эксперт.

Есть и другие риски в использовании старого пластика. «При совершении операций с такой картой могут возникать проблемы с платежами, связанные с технологическим устареванием чипа или какими-то непредвиденными операционными рисками. Операция в случае некорректной работы чипа будет отклонена платежным устройством»,— поясняет Андрей Бархота. «Износ чипа, окончание срока действия пластика и политика банков по обновлению карт также влияют на надежность проведения операций»,— соглашается с коллегами Эряния Бочкина.

Стабильность и защищенность операций гарантируются только при действующих сертификатах и обновленном оборудовании. «Поэтому просроченная карта сама по себе не означает утечки средств, но она может оказаться менее защищенной. Чтобы минимизировать риски, оптимально заменить карту на новую сразу по истечении срока ее действия, особенно если речь о старых картах международных платежных систем»,— заключает Эряния Бочкина. Сейчас, вопреки принятым международным стандартам обеспечения безопасности банковских карт, около 20% находящегося в обращении пластика — это карты международных платежных систем с истекшим сроком годности.

Медленно, но верно

В настоящее время необходимость в продлении срока действия карт международных платежных систем потеряла актуальность, признают в Банке России. Доля таких карт в обращении органически сокращается: люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные. «Продление срока действия просроченных карт было связано с объективными обстоятельствами, которые сегодня полностью устранены»,— соглашаются в НСПК.

«Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты “Мир” при желании клиентов»,— уточнили в пресс-службе Банка России. В НСПК добавили, что вопрос о возможных сроках ограничения использования банковских карт международных платежных систем с истекшим сроком действия сейчас активно обсуждается с участниками рынка в рамках Совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК.

«Вывод карт с истекшим сроком действия будет поэтапным и максимально аккуратным, с учетом интересов всех участников рынка и граждан»,— рассказали в пресс-службе НСПК.

В Альфа-банке согласны, что замена карт должна происходить естественно — в рамках их обычного жизненного цикла. «Принудительная замена карт необоснованна и создает неудобства для клиентов. Особенно пострадают пожилые люди и жители удаленных регионов, для которых такая процедура объективно сложнее»,— предупреждают в кредитной организации.

В Банке России добавляют, что людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно. «В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме. Если же человек уже сейчас хочет заменить свою карту МПС на “Мир”, он может обратиться в свой банк»,— отметили в Банке России.

Привычная карта

«Полагаю, одна из главных причин медленного вывода из оборота карт МПС и перехода на “Мир” — привычка пользователей. Когда ты годами пользуешься одной картой и привык к программе лояльности, мотивации у большинства недостаточно для открытия новой карты»,— рассуждает Илья Иванинский. На большую силу привычки, по мнению эксперта, указывает существование «добровольного зарплатного рабства», когда люди не смотрят на преимущества хранения денег в других банках и пользуются услугами того банка, который предусмотрен зарплатным проектом. «Также есть доля пользователей, которые не изменяют своим привычкам и продолжают пользоваться МПС. Поэтому, полагаю, в ближайшие годы карты МПС все еще будут находиться в обороте»,— заключает господин Иванинский.

Вероятно, изначально Банк России и НСПК полагали, что отсутствие кешбэка и бонусных баллов по картам международных платежных систем приведет к тому, что 90–95% пользователей перейдут на карты «Мир», по которым действовала очень привлекательная программа лояльности, рассуждает Андрей Бархота. Но этого не случилось. А вот акцент на снижение уровня защищенности карт с истекшим сроком действия может дать импульс к выходу из обращения оставшихся карт МПС и их замене на карты «Мир».

Недостаточная мотивация

При этом если изначально НСПК достаточно активно стимулировала и банки, и держателей карт переходить на карты «Мир», организуя различные акции, предлагая повышенный кешбэк, то последние годы «плюшек» стало гораздо меньше. Елена Биндусова, занимавшаяся запуском карт «Мир» на старте проекта в одном из банков, считает, что раньше мотивация была оправданна. «Помимо российской системы “Мир” работали международные системы, и банкам самим было невыгодно переводить клиентов с точки зрения трудозатрат и расходов на перевыпуск карт. Комиссия, которую банки платили НСПК, по сравнению с аналогичными комиссиями Visa и Mastercard была меньше, но с точки зрения реализации сопутствующих процессов (мотивация и оповещение клиентов, перевыпуск карты) экономический результат был неочевиден»,— вспоминает госпожа Биндусова. К тому же она отмечает, что НСПК предлагала преимущества и мотивирующие программы не только клиентам, но и банкам. «Было много проектов, когда банк, запуская новые сервисы на картах “Мир”, получал поддержку от НСПК в части технологий, рекламы, продвижения и прочего»,— делится эксперт. Однако после ухода МПС НСПК осталась единственной платежной системой. «Поэтому глобальной задачи по популяризации карт “Мир” и перевыпуску карт международных платежных систем, которые по факту обслуживаются на том же процессинге НСПК, уже нет»,— резюмирует Елена Биндусова.

Ждать инициатив от банков по перевыпуску карт особенно не стоит, считает Андрей Чирков. «Понятно, что банкам экономически невыгодно выпускать новый пластик. В обращении находится несколько миллионов карт МПС, а это значит, что нужно потратить несколько миллионов долларов на их замену. Поэтому клиентам имеет смысл самостоятельно обратиться в банк и перевыпустить карту»,— заключает эксперт.

Вероника Хохлова