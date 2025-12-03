Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перейдет в ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов не будет продлевать контракт с клубом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник. Его действующее соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баринов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Баринов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации издания, по окончании сезона футболист перейдет в столичный ЦСКА на правах свободного агента. Отмечается, что армейский клуб с лета был заинтересован в трансфере Баринова, особенно полузащитника хотел видеть в составе главный тренер команды Фабио Челестини. По данным «РБ Спорт», игрок подпишет с ЦСКА трехлетнее соглашение.

«Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов. В ''Локомотиве'' до последнего тянули с предложением нового контракта своему капитану, а когда переговоры начались, то Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена»,— сообщил источник «Чемпионату».

Дмитрию Баринову 29 лет. На протяжении всей карьеры он выступает за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России (2018), а также завоевал три Кубка (2017, 2019, 2021) и Суперкубок (2019) страны. За клуб полузащитник провел 273 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отличился 27 результативными передачами.

Таисия Орлова