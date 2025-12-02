Один человек погиб и один пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атакам 11 БПЛА — они были выпущены по четырем муниципалитетам. В итоге погибла одна мирная жительница, еще один человек пострадал. Были повреждены шесть частных домов и пять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Погибшая установлена в селе Грузском Борисовского округа — дрон атаковал автомобиль, в котором она ехала с мужем. Он находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение в больнице №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. Также в селе из-за атаки БПЛА получили разрушения еще четыре автомобиля, два из которых загорелись. Добровольная пожарная дружина устранила очаги возгорания. Всего по муниципалитету выпустили четыре дрона.

Сутками ранее при атаках 81 БПЛА в Белгородской области погибли два человека, еще пятеро были ранены.

Кабира Гасанова