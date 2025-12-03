По прогнозам ВТБ, состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные продукты классическим накопительным. Если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%, рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках форума «Россия зовет!». Это происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Вслед за такими защитными активами, как ОФЗ, золото, ЗПИФы недвижимости, в фокус внимания начинают попадать и другие инструменты фондового рынка, в том числе достаточно новые и инновационные как ЦФА. Ранее ВТБ запустил решения для инвестирования в криптовалюты. Одним из самых востребованных продуктов является структурная облигация, привязанная к росту биткойна.

По итогам третьего квартала 2025-го премии по кредитному страхованию жизни достигли 24 млрд руб., максимального значения с начала прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом объем сборов страховщиков вырос в полтора раза, по сравнению с прошлым годом на 26%, пишет “Ъ”. При этом другие сегменты страхования заемщиков существенно сократились. По словам экспертов, такая динамика связана, в частности, с повышением тарифов при расширении страхового покрытия в ипотеке.

Планы по локализации автомобилей Lada в Иране и открытию дилерского центра в регионе остаются актуальными, заявил ТАСС глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». Производитель рассчитывает на начало продаж автомобилей Lada в Иране уже в этом году. Соколов также отметил, что сроки открытия дилерского центра в Иране зависят от партнера-инвестора и определяются необходимостью обеспечить будущий центр товарными запасами.