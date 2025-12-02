Заемщиков задело за живое

В третьем квартале 2025 года объем сборов страховщиков по полисам кредитного страхования жизни значительно увеличился и достиг 24 млрд руб., максимального значения с начала прошлого года. При этом другие сегменты страхования заемщиков существенно сократились. По словам экспертов, такая динамика связана, в частности, с повышением тарифов при расширении страхового покрытия в ипотеке.

По итогам третьего квартала 2025 года премии по кредитному страхованию жизни достигли 24 млрд руб., максимального значения с начала 2024 года. По сравнению с предыдущим кварталом объем сборов страховщиков вырос в 1,5 раза, по сравнению с прошлым годом — на 26%.

Кредитное страхование жизни защищает клиентов банков от рисков смерти, инвалидности, серьезных травм. По данным ЦБ, объем страхования заемщиков в целом (кредитное страхование жизни, страхование от несчастных случаев (НС) и болезней, добровольное медицинское страхование (ДМС)) в третьем квартале составил 47 млрд руб., что на 23% ниже показателя годовой давности. Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней снизились в 1,5 раза, до 18 млрд руб., по ДМС — в 2,8 раза, до 5 млрд руб.

Рост сборов по кредитному страхованию жизни трудно объяснить восстановлением рынка кредитования, темпы восстановления которого не столь высоки. По данным Frank RG, в третьем квартале объем выдач ипотеки достиг 1,1 трлн руб., что на 32% выше показателя второго квартала, но на 20% ниже прошлогоднего результата.

Как на причину роста сборов эксперты указывают на рост страховых тарифов. В этом году банки обновили требования к покрытию страхования ипотечных кредитов, значительно расширив пул страховых случаев, говорит гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. В частности, согласно новым требованиям Сбербанка, страховщики должны ввести в полисы покрытие несчастных случаев и заболеваний, даже если они возникли до даты оформления договора, а также события, связанные с терактами и боевыми действиями (исключение составляют участники СВО). Летом этого года расширение пула страхуемых рисков рассматривал ВТБ, сообщали “Ъ” в банке. Также страховые компании не смогут отказать в выплате при наличии социально значимых заболеваний (ВИЧ, туберкулез, гепатит В и С и т. д.). Ранее риски в таком объеме не покрывались.

Расширение покрытия увеличило риски страховщиков, и, чтобы их нивелировать, компании могли поднять тарифы, поясняет господин Самиев.

Участники рынка подтверждают эту тенденцию. Повышение тарифов по ипотечному страхованию в этом году «было связано с внешними требованиями банков-партнеров, направленными на расширение страхового покрытия», поясняет директор департамента андеррайтинга и страховых продуктов СК «Согласие» Станислав Олейников. Наиболее существенный рост, до 200%, произошел в сентябре в рамках специальных требований «Сбер-Жизнь», однако уже в октябре по стандартной программе «Сбер-Ипотека» тарифы были снижены, отмечает он. С другими банками-партнерами рост тарифов был более умеренным и составил в среднем около 20%, указывает господин Олейников.

Кроме того, тенденция может быть связана с перераспределением структуры продаж. В частности, в прошлом году заемщикам активно предлагали полисы ДМС с телемедициной, по которым почти не было выплат. В результате «объем продаж полисов с телемедициной оценивался сопоставимо с прибавкой в кредитном страховании», указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Регулятор обратил на это внимание, и банки и СК вернулись к кредитному страхованию, отмечает он. «Между разными подвидами страхования заемщиков очень легко проводить перераспределение. Банку-агенту, по сути, неважно, что продавать в этом случае — "жизнь", НС, коробочный ДМС, ему важно получить свою комиссию»,— говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Страховые компании при продажах кредитного страхования также довольно легко переключаются с одного вида на другой, отмечает эксперт.

Итоги 2025 года для кредитного страхования жизни могут оказаться не столь удачными, учитывая слабые результаты первого и второго кварталов. Сборы в сегменте по году в целом могут быть ниже прошлогодних на 5–10%, считает финансовый эксперт Андрей Бархота, однако в 2026 году рост составит 5–15%.

Юлия Пославская