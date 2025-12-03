Спрос на Архыз и Шерегеш опережает другие курорты России

Национальный туроператор «Алеан», Агентство по туризму Кузбасса и пресс-служба курорта «Архыз» заявили о резком росте популярности Шерегеша и Архыза среди россиян. По их данным, с сезона-2022/2023 по 2024/2025 бронирования на этих курортах удвоились, а в текущем сезоне-2025/2026 спрос вырастет еще на 10–20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Агентство по туризму Кузбасса прогнозирует турпоток в Шерегеше на уровне 1,65 млн человек — плюс 10% к прошлому сезону с 1,5 млн посетителей. Пресс-служба «Архыза» отметила рекорд марта 2025 года с 760 тыс. туристов за зиму и рост летнего турпотока на 20% с июня по ноябрь; курорт приближается к 1 млн гостей за декабрь–март.

Отели на «Архызе» забронированы на 70% в декабре и на новогодние даты, что подтверждают представители курорта. Шерегеш расширяет номерной фонд: открываются апарт-комплекс на 302 номера и отель на 37 номеров, итого 95 гостиниц, 77 ресторанов на 4800 мест, 16 стоянок и 50 спа. На «Архызе» работают 30 отелей 4–5* с 1992 номерами, многие с бассейнами и спа; средняя цена — 7000–12 000 руб. в сутки на двоих с завтраком. Оксана Булах из «Алеан» выделила преимущества Шерегеша: сезон с ноября по апрель, пологие трассы для новичков, фрирайд, «пухляк» из сухого снега и событийную программу. «Архыз» привлекает разнообразными трассами, быстрыми канатками, снегоходами, альпака-парком и аланскими храмами X–XII веков.

Гости едут из близких регионов: 80% в Шерегеш — из Сибири, в «Архыз» — с Юга России, включая Краснодарский край и СКФО. Молодежь выбирает Шерегеш за низкий порог: автобусные туры от 10,9 тыс. руб. на выходные, ски-пасс от 950 руб. Семьи растут: студенты прошлого возвращаются с детьми в шале, «Архыз» запустил all inclusive в отеле Alean Club Sophia 4*. В сезоне-2025/2026 Шерегеш добавит ресторан «Сыроварня» на 250 мест, визит-центр и канатку GESH FLY; запустит 20 событий, включая гонки на собачьих упряжках и фестивали. «Архыз» строит два сноупарка и высокогорные качели.

Эти данные совпадают с общими трендами: спрос на российские горнолыжные курорты вырос на 15–20%, турпоток на «Архызе» — на 37% к январю 2025 года с 374 тыс. гостей. Ассоциация туроператоров фиксирует общее падение новогодних туров на 5–15%, но горнолыжники вроде Архыза и Шерегеша держатся в топ-10. Курорты наращивают инфраструктуру, чтобы удержать лидерство по сравнению с Красной Поляной и Домбаем.

Станислав Маслаков