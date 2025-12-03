В Приангарье осудили организатора группы похитителей 128 кг золота

В Иркутской области Боханским райсудом вынесено решение в отношении 36-летнего жителя региона. Он признан виновным в совершении таких преступлений, как кража и незаконный оборот драгметаллов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина являлся организатором преступной группы, которая ранее похитила на месторождениях в Якутии и пыталась перевезти в Иркутск 128 кг золота стоимостью более 668 млн руб.

В суде установлено, что мужчина с июня по август 2023 года похитил на руднике «Большой Тарын» в Якутии свыше 80 кг самородного золота, которое постепенно выносил с территории предприятия и хранил в тайнике в лесу. В дальнейшем он познакомился еще с двумя мужчинами, которые подобным образом вынесли более 47 кг золота с другого рудника. В январе 2024 года все трое пытались перевезти похищенное в Иркутск, спрятав драгоценный металл в потайном отделении внедорожника.

В селе Баяндай Иркутской области мужчины были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России. Дальнейшая экспертиза показала, что в перевозимой партии содержалось «116 кг химически чистого золота и 7,5 кг химически чистого серебра».

Решением суда мужчину, организовавшего перевозку незаконно добытого золота, приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. руб. Он был взят под стражу в зале суда.

Ранее его сообщники получили наказание в виде четырех лет и трех лет и восьми месяцев колонии общего режима. При этом один из фигурантов, заключивших досудебное соглашение, первоначально был осужден условно. Однако областная прокуратура обжаловала это решение и нелегальному золотодобытчику условный срок заменили реальным.

Влад Никифоров, Иркутск