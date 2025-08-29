В Приангарье осудили мужчину за незаконный оборот золота на 668 млн рублей

Баяндаевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Иркутского района. Он признан виновным в краже группой лиц (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК), а также незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 5 ст. 191 УК). Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе 2024 года сотрудники УФСБ России по Иркутской области задержали трех мужчин, перевозивших в тайнике более 128 кг самородного золота

Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области В январе 2024 года сотрудники УФСБ России по Иркутской области задержали трех мужчин, перевозивших в тайнике более 128 кг самородного золота

Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области

В июне 2023 года доводчик золотодобывающего предприятия в Якутии, вступил в сговор с еще одним сотрудником. По договоренности они прятали самородное золото под одеждой и выносили с месторождения. Похищенное «прятали в тайник, расположенный в лесном массиве поселка Нелькан Оймяконского района». За два месяца мужчины похитили золото общей массой свыше 47 кг.

Чтобы успешно продать драгметалл, соучастники вошли в состав преступной группы, организованной работником с другого месторождения. В январе 2024 года трое мужчин перевезли в село Баяндай Иркутской области «в заранее подготовленном тайнике автомобиля более 128 кг самородного золота стоимостью свыше 668 млн руб.».

Противоправная деятельность выявлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. В пресс-службе ведомства уточняют, в изъятой партии самородного золота содержалось «116 кг химически чистого золота и 7,5 кг химически чистого серебра».

Суд назначил наказание фигуранту уголовного дела в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Наказание, по информации источников «Ъ», было назначено «с учетом смягчающих обстоятельств в виде досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», а уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Рассмотрение уголовных дел соучастников продолжается.

Влад Никифоров, Иркутск