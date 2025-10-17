В Иркутске нелегальному золотодобытчику поменяли срок с условного на реальный

Иркутский областной суд изменил решение Баяндаевского районного суда о наказании для местного жителя, признанного ранее виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража), ч. 5 ст. 191 УК (незаконный оборот драгоценных металлов). Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 34-летний мужчина получил наказание в виде реального лишения свободы, а не условного срока.

Суд установил, что в период с июня по август 2023 года сотрудник золотодобывающего предприятия и его знакомый вынесли с месторождения в Республике Саха (Якутия) самородное золото массой свыше 47 кг. Похищенное прятали в тайнике в лесу. В дальнейшем они объединились с другими похитителями золота и совместно попытались перевезти в Иркутскую область на автомобиле партию драгметалла весом в 128 кг и стоимостью свыше 668 млн руб. В пути трое мужчин были задержаны сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.

Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Гособвинение, не согласившись с наказанием, обжаловало решение. Иркутский областной суд изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в районном суде.

Влад Никифоров