Экс-министра здравоохранения Тамбовской области осудят за премию в 129 тыс. руб.

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерины Юньковой. Как сообщили в ведомстве, материалы направят на рассмотрение в Ленинский райсуд Тамбова.

По версии следствия, в конце 2024 года по указанию обвиняемой был издан приказ о ее премировании в размере 129 тыс. руб. за выполнение особо важных и сложных задач. При этом законные основания, как считают в региональном МВД, для начисления премии отсутствовали. Бывший министр признала вину и возместила ущерб.

Екатерине Юньковой 36 лет. Она возглавила министерство здравоохранения летом прошлого года. В апреле ее отстранили от должности по результатам служебной проверки. Предшественник госпожи Юньковой Алексей Овчинников, отработав один год, также покинул пост после возбуждения в его отношении уголовного дела о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Однако экс-чиновник в итоге был оправдан.

Сергей Толмачев, Воронеж