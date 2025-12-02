Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Бесчеловечное» решение

«Лента» проиграла спор за логотип бывшей пермской сети «Семья»

Резонансный спор вокруг права на использование логотипа бывшей сети «Семья» между ритейлером «Лента» и ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса доставки «Купер») завершился в пользу последнего. Сервису удалось доказать, что спорное изображение в виде зеленого человечка, на которое претендовали обе стороны, уже фактически не используется «Лентой», выкупившей пермскую сеть в 2021 году. Эксперт считает, что прецедент имеет значение для практики защиты интеллектуальной собственности.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам вынес решение досрочно прекратить вследствие неиспользования правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов „Семья“», за исключением действий «демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама». Об этом свидетельствуют данные сайта «Электронное правосудие». С таким требованием в суд обратилось ООО «Инстамарт Сервис» к МКПАО «Лента». Резолютивная часть решения была оглашена 27 ноября.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», продуктовый ритейлер «Лента» обратился в Рос­патент с заявлением о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера». Речь идет о тех, на которых изображен зеленый человечек. В «Ленте» считают, что товарный знак схож с логотипом пермского ритейлера «Семья», который федеральная компания выкупила в 2021 году. Товарный знак «Семьи» был представлен в виде человечка зеленого цвета с 2015 года. Похожее изображение в айдентике «Купера» появилось после ребрендинга в 2024 году. В начале июня 2025 года ООО «Инстамарт Сервис» обратилось в суд по интеллектуальным правам с заявлением к МКПАО «Лента» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

К спору подключилась также антимонопольная служба. В начале октября Санкт-Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении онлайн-ритейлера, касающееся недобросовестной конкуренции, связанной с использованием товарного знака. Как сообщалось, в ходе анализа рынка было выявлено, что ООО «Инстамарт Сервис» (юридическое лицо «Купера») зарегистрировало в качестве товарных знаков логотипы зеленого цвета, напоминающие те, которые использовала «Лента», являющаяся правопреемницей магазинов «Семья». Сейчас «Инстамарт Сервис» обратился с иском к ФАС в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Рассмотрение этого дела, согласно картотеке суда, назначено на 21 января 2026 года.

В МКПАО «Лента» от комментариев воздержались. Планы относительно дальнейшего использования знака в компании также не прокомментировали. Стоит отметить, что сегодня в Перми сохранилась лишь одна торговая точка «Ленты», где используется логотип бывшей сети «Семья». Он демонстрируется на входе в магазин, расположенный в ТЦ «Платина» на ул. Пушкина, 80.

В пресс-службе сервиса «Купер» сообщили, что все товарные знаки компании зарегистрированы Роспатентом в «строгом соответствии с действующим законодательством». «Компания последовательно использует установленные законом процедуры для разрешения вопросов, связанных с правовой охраной товарных знаков. Решения принимаются судебными инстанциями на основании представленных доказательств и действующих норм права, поэтому для нас этот процесс был исключительно вопросом защиты законных интересов нашего бренда»,— подчеркнули представители сервиса. В компании особо отметили, что не являются конкурентом «Ленты». «Ритейлер остается нашим стратегическим партнером, и его ассортимент доступен для заказа в „Купере“. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и конструктивном взаимодействии»,— уточнили в пресс-службе «Купера».

По мнению патентного поверенного Кирилла Логинова, судебное решение основано на том, что знак фактически не использовался компанией. «На мой взгляд, данное решение подтверждает, что суды последовательно применяют норму о прекращении охраны за неиспользование товарного знака (ст. 1486 ГК РФ). Однако прецедент имеет значение для практики защиты интеллектуальной собственности, а для бизнеса это напоминание о необходимости активного пользования интеллектуальной собственностью. Это служит предупреждением для правообладателей о необходимости активного применения собственных зарегистрированных товарных знаков»,— пояснил эксперт. Он полагает, что для «Ленты» потеря товарного знака, который практически не использовался, может быть не столь значимой с коммерческой точки зрения.

Ирина Суханова