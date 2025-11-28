«Лада Ижевск» вернет пятидневную рабочую неделю с декабря

1 декабря на заводе «Лада Ижевск» отменяется сокращенная рабочая неделя. Это решение связано с увеличением объемов производства, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Четырехдневная рабочая неделя действовала с конца сентября.

«Всегда есть трудности. Но команда “АвтоВАЗа” зарекомендовала себя в качестве успешных управленцев,— отмечал глава Удмуртии Александр Бречалов.— Важно, что зарплата сотрудников Лада Ижевск сохранена на прежнем уровне. Тем, кто хотел найти работу, — помогли с обучением и трудоустройством <...> Спрос на российский автопром в стране стабилен. И восстановление объемов производства на ижевской площадке — логичное прогнозируемое завершение сложившейся ситуации».

За январь—октябрь «Лада Ижевск» выпустил 27 тыс. автомобилей. Завод производит Lada Largus в двух типах кузова — пассажирский универсал, в их числе пяти- и семиместные версии, а также кросс-версия и фургон. Кузова окрашиваются в шесть цветов — «ледниковый», «платина», «пантера», «борнео», «кориандр», «капитан».

Напомним, президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов анонсировал дальнейшее повышение цен на автомобили марки Lada из-за роста реальной себестоимости машин.

Справка

Основные производственные площадки крупнейшего в России автоконцерна расположены в Тольятти и Ижевске. Ижевский автозавод вошел в группу «АвтоВАЗ» в 2011 году («Lada Ижевск» — 100% дочернее предприятие концерна). Производительность удмуртского предприятия составляет 32 автомобиля в час. Площадь сборки — 21 тыс. кв. м. Ижевский автозавод является предприятием полного цикла: прессовое производство, литье и окраска пластика, сварка, окраска, сборка.

В 2015—2022 годах на «Lada Ижевск» собирались автомобили Lada Vesta. В начале 2023 года сборка была перенесена в Тольятти. На Ижевском автозаводе сохранилось создание штампованных и пластиковых изделий. В 2024 году на удмуртском предприятии стартовало серийное производство автомобилей Lada Largus: в мае — модели на ДВС, в сентябре — электрической версии.