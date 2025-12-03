Глава Пентагона хотел бы встречи Путина, Трампа и Зеленского за ужином

Глава Пентагона Пит Хегсет хотел бы, чтобы президенты США, России и Украины встретились за ужином. Министр рассказал об этом в интервью журналистке Кэти Миллер.

В конце беседы господина Хегсета спросили, каких трех человек он пригласил бы на ужин. «Я думаю, это будут президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. И посмотрим, что получится... Это был бы ужин ради мира»,— ответил он. Пит Хегсет добавил, что гостям бы подали стейки и салат с «русской заправкой».

После телефонного разговора в октябре Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Однако через несколько дней американский президент объявил об отмене переговоров. Он объяснял, что не увидел готовности России к завершению конфликта на Украине. Российская сторона считает, что возможность встречи зависит от прогресса на переговорах по урегулированию военного конфликта.