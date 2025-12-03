ТАСС: самолет Уиткоффа долетел до Канады без пересадок в Европе

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа долетел из России до Канады без промежуточных посадок в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских кругах.

«После выхода из воздушного пространства России борт взяли на контроль диспетчерские службы Европы, никаких промежуточных посадок он не совершал, следуя положенным эшелоном»,— рассказал собеседник агентства. По его словам, в 04:45 по местному времени (07:45 мск) самолет господина Уиткоффа передали на контроль канадским диспетчерам.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер после переговоров в Кремле направляются в Вашингтон. Господин Ушаков уточнял, что представители США не планировали лететь в Киев.

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече обсуждали план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Как сообщил помощник российского президента, стороны не пришли к компромиссу, но некоторые пункты для РФ оказались приемлемыми.

Подробнее о поездке Стива Уиткоффа в Москву — в материале «Ъ» «Большая геополитическая икра».