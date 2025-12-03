Ушаков: Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным не собираются в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не планируют лететь в Киев после российско-американских переговоров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Сейчас господин Уиткофф и господин Кушнер направляются в Вашингтон.

Вечером 2 декабря прошли переговоры Владимира Путина и американских представителей в Кремле. Стороны обсуждали план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом. Встреча длилась почти пять часов. По итогам встречи господин Ушаков заявил, что компромиссов по мирному плану пока нет.

