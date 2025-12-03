Le Monde: в ЕС шокированы задержанием экс-главы евродипломатии Могерини

Задержание экс-главы евродипломатии Федерики Могерини в Брюсселе 2 декабря вызвало шок в дипслужбе Евросоюза. Об этом пишет газета Le Monde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kham / Reuters, Kham / File Photo / Reuters Фото: Kham / Reuters, Kham / File Photo / Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия, по информации газеты, отказались от комментариев. Бывший председатель Европейского совета и президент Брюггского колледжа Херман ван Ромпей заявил, что не знал о расследовании. Господину ван Ромпею стало известно об обысках только через несколько часов после их проведения. В 2020 году, напомнила Le Monde, его критиковали за поддержку кандидатуры Федерики Могерини на пост ректора. Многие сочли это примером «кумовства», а сам отбор из тридцати кандидатов — непрозрачным. Тогда сообщали, что господин ван Ромпей принимал решения с одобрения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Федерика Могерини задержана по подозрению в мошенничестве. По делу также проходит экс-генсек дипслужбы Евросоюза Стефано Саннино. Третий задержанный — сотрудник Колледжа Европы из отдела обучения руководителей. Расследование ведется из-за предполагаемого нецелевого использования денег ЕС, которые были выделены для финансирования Дипломатической академии. Накануне бельгийская полиция провела обыски в европейских органах Брюсселя, Колледже Европы и частных домах. Были изъяты относящиеся к делу документы.

Подробности — в материале «Ъ» «Колледж Европы не сдал экзамен на честность».