Дональд Трамп проведет пресс-конференцию 3 декабря в 22:30 мск
Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа перед журналистами. Согласно расписанию главы государства, мероприятие пройдет 3 декабря в 14:30 по местному времени (22:30 мск).
Фото: Brian Snyder / Reuters
Брифинг американского президента состоится в Овальном кабинете. Тема обращения не раскрывается.
Накануне Дональд Трамп провел заседание кабинета министров. На встрече обсуждались наземные удары США по группировкам, связанным с наркотрафиком в Венесуэле, а также российско-украинский конфликт.