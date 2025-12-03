Дональд Трамп проведет пресс-конференцию 3 декабря в 22:30 мск

Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа перед журналистами. Согласно расписанию главы государства, мероприятие пройдет 3 декабря в 14:30 по местному времени (22:30 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Брифинг американского президента состоится в Овальном кабинете. Тема обращения не раскрывается.

Накануне Дональд Трамп провел заседание кабинета министров. На встрече обсуждались наземные удары США по группировкам, связанным с наркотрафиком в Венесуэле, а также российско-украинский конфликт.