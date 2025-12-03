Дмитриев назвал продуктивными переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продуктивными переговоры со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа в Кремле. В соцсети Х он опубликовал две фотографии из зала переговоров.

Встреча с американскими представителями длилась около пяти часов. Стороны обсуждали американский мирный план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом.

После переговоров в Кремле господин Уиткофф прибыл в посольство США в Москве.