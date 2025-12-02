Путин встретился с журналистами перед переговорами, чтобы напомнить о взятых селах

Президент России Владимир Путин сам решил встретиться с журналистами после выступления на форуме «Россия зовет!». Глава государства хотел повторить, что российская армия взяла Красноармейск и Волчанск. Об этом сообщили источники специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

О взятии под контроль Красноармейска и Волчанска Владимиру Путину 30 ноября доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. В разговоре с журналистами после форума «Россия зовет!» российский президент заявил, что Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а теперь полностью контролируется российской армией. 2 декабря в Кремле проходит встреча господина Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

