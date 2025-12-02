Вучич дал России полтора месяца на продажу доли в NIS

Власти Сербии сами примут решение по продаже российской доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), если покупатель не найдется до 15 января. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы собираетесь подождать еще немного? Мы подождем, но это цена, которую мы платим за честность по отношению к партнерам»,— сказал господин Вучич журналистам (цитата по RTS).

В числе совладельцев NIS — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). В октябре вступили санкции США в отношении НПЗ. Вашингтон требует полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений.

11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы готовы передать контроль над компанией третьей стороне. Александр Вучич говорил, что Сербия не собирается национализировать NIS, но, если российскую долю никто не выкупит, у республики «не останется выбора».