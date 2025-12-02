Вучич дал России полтора месяца на продажу доли в NIS
Власти Сербии сами примут решение по продаже российской доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), если покупатель не найдется до 15 января. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: пресс-служба президента РФ
«Вы собираетесь подождать еще немного? Мы подождем, но это цена, которую мы платим за честность по отношению к партнерам»,— сказал господин Вучич журналистам (цитата по RTS).
В числе совладельцев NIS — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). В октябре вступили санкции США в отношении НПЗ. Вашингтон требует полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений.
11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы готовы передать контроль над компанией третьей стороне. Александр Вучич говорил, что Сербия не собирается национализировать NIS, но, если российскую долю никто не выкупит, у республики «не останется выбора».