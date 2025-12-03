Цифра повышенной точности

Рост значимости цифровизации экономики и госуправления потребовал от властей совершенствования системы оценок отраслевой динамики. АНО «Цифровая экономика» разработала новую методику, расширившую охват отрасли. Первые результаты говорят о том, что и доля в ВВП, и скорость расширения «цифры» оказались значительнее прежних оценок. В Белом доме при этом настаивают на том, что новые метрики не конфликтуют с прежними оценками Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, а лишь детализируют и дополняют их. Полный статистический охват «цифры» для правительства важен — как в силу ее стратегического положения в трансформации всех иных отраслей, так и для нюансировки и отслеживания эффективности господдержки сектора.

Впервые «расхождение» оценок вклада цифровой экономики в ВВП проявило себя в ходе главного ИТ-форума «Цифровые решения» (см. “Ъ” от 12 ноября). В докладах прозвучала цифра 6% по итогам 2024 года, хотя традиционно «мониторящий» ИТ-отрасль ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценивал ее более чем вдвое скромнее, в 2,43% ВВП. Как удалось выяснить “Ъ”, причина — в том, что АНО «Цифровая экономика» разработала новую методику оценки ключевых показателей ИТ-отрасли. По ней ИТ-сектор определен как совокупность всех аккредитованных ИТ-компаний, включенных в госреестр. Разработать ее поручил в июле 2024 года «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Для мониторинга используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, ЦБ, ФТС и Росстата. Этот подход (он верифицирован представителями отрасли — организациями—учредителями АНО ЦЭ) отличается от подходов ИСИЭЗ (эксперты анализируют организации только с двумя видами ОКВЭД 2 — 62.0, разработка ПО, и 63.1, обработка данных). Реестр ИТ-компаний «шире». Он в том числе включает организации, которые не являются разработчиками ПО, но вносят значимый вклад в цифровизацию (издатели игр, образовательные онлайн-платформы, платформы электронной коммерции и рекламы, производители средств защиты информации, интеграторы и т. п.). При этом полнота охвата новой методики позволяет Белому дому детально изучать эффективность предоставляемой сектору господдержки — от сохраненного нулевого НДС на российское ПО и пониженного налога на прибыль до ИТ-ипотеки. Это важные для правительства данные, так как ИТ-отрасль новая, не имеет «советского» наследия и служит идеальным объектом экспериментов по интенсификации отдачи от нее: модель управления цифровой трансформацией предполагает четкую привязку расходов на проекты к конкретным результатам.

ИТ-сектор действительно продолжает демонстрировать стабильный рост. Помимо вклада в 6% ВВП в 2024 году, поступления налогов и страховых взносов в первом полугодии 2025-го выросли на 20%, превысив 1 трлн руб., при этом динамика уплаченных налогов существенно превышает значение по экономике в целом (14%). В общем объеме налоговых поступлений на долю ИТ-компаний пришлось 4,7%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. На 16% год к году (до 390 млрд руб.) выросли инвестиции в нефинансовые активы — это затраты компаний на расширение и модернизацию инфраструктуры. Рост численности занятых в ИТ составил 3% (против 1% по экономике в целом), всего в отрасли занято 1,497 млн человек — в общей занятости доля ИТ также выросла на 0,1 п. п., до 3,1%. Отчасти это результат высоких зарплат: в первом полугодии отраслевой ФОТ вырос на 19% г/г, а среднемесячная выплата на одного сотрудника превысила 190 тыс. руб., почти вдвое выше средней зарплаты в РФ.

Судя по всему, уточнение оценок господдержки отрасли в качестве одного из первых «приложений» позволило правительству «бесконфликтно» убедить компании перенаправить 3% этих средств на ИТ-образование (см. “Ъ” от 2 декабря).

По словам Дмитрия Григоренко, данные за первое полугодие подтверждают, что отрасль успешно отвечает на запросы цифровой трансформации бизнеса и государства, а также наглядно демонстрирует эффективность мер господдержки. При этом мониторинг может проводиться и чаще: методика дает возможность рассчитать большинство показателей ежеквартально и оперативно выявлять ключевые тренды развития отрасли, отмечает гендиректор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.

Олег Сапожков, Венера Петрова