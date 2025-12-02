Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Образование процента

Крупнейшие IT-компании заплатят 3% от сэкономленных на льготах средств вузам

В 2026 году крупные IT-компании для сохранения аккредитации будут обязаны заключать соглашения с профильными вузами и отчислять им 3% от сэкономленных от налоговых льгот средств. IT-компании будут разрабатывать образовательные программы по профильным специальностям и направлять сотрудников для проведения занятий. Расходы бизнеса на эту инициативу могут составить около 10 млрд руб. в первый год. Пока же из 500 IT-компаний, которые соответствуют критериям, лишь 20% взаимодействуют с системой образования.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин 28 ноября подписал постановление, которым устанавливаются обязательные отчисления в 3% от сэкономленных с помощью налоговых льгот средств для крупных IT-компаний на профильное образование, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 2026 года и определяет следующие критерии для компаний:

  • их выручка составила не менее 1 млрд руб. за год;
  • они пользовались сниженными тарифами страховых взносов и (или) пониженной ставкой на налог на прибыль;
  • количество сотрудников составило не менее 100.

Ранее “Ъ” писал, что Минцифры планировало ввести эти отчисления в 5% (см. “Ъ” от 28 августа 2024 года).

Такие компании до 1 июня 2026 года должны заключить как минимум одно «соглашение об оказании содействия» в реализации образовательных IT-программ c государственным или частным вузом. Условие становится обязательным для продления IT-аккредитации, которая дает налоговые льготы для компаний, а также отсрочки от армии сотрудникам.

В Минцифры “Ъ” объяснили, что в рамках соглашений между компаниями и вузами будут разрабатываться и актуализироваться образовательные программы по IT-специальностям и программы профильных дисциплин. «Также компании будут направлять сотрудников для проведения занятий в вузе, проводить стажировки студентов IT-специальностей»,— добавили в министерстве, не ответив на вопрос, какой объем средств получат вузы благодаря данной инициативе.

Ранее “Ъ” писал, что Минцифры оценивало расходы бизнеса на инициативу в более чем 16,7 млрд руб. на первый год при ставке в 5% (см. “Ъ” от 23 февраля). Исходя из этой оценки, при ставке в 3% расходы составят около 10 млрд руб. При этом сейчас для IT-компаний действуют налоговые льготы: снижение ставки налога на прибыль (5% вместо 25%), страховых взносов (с 14% до 7,6% - действует до 1 января 2026 года), а также российских разработчиков софта освободили от НДС.

Пока из 500 IT-компаний, которые соответствуют критериям проекта, лишь 20% взаимодействуют с системой образования. Де-факто их опыт и возможности и закладывались в критерии постановления, сказали “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сам господин Григоренко добавил “Ъ”: «Благодаря новому механизму мы закрепляем прямое партнерство между IT-компаниями и вузами. Практики приходят в аудитории, обновляют программы, помогают готовить специалистов, которые будут востребованы в российской экономике уже завтра».

В «Яндексе» “Ъ” сказали, что уже «давно и активно вкладываются в образование»: «Только в этом году мы инвестируем в образовательные проекты и продукты более 5 млрд руб.». В компании добавили, что в этом году у них более 40 вузов-партнеров по всей стране и 100 совместных образовательных программ с университетами, на которых учатся более 15 тыс. студентов. «Для бизнеса рост нагрузки — ощутимый фактор, особенно на фоне перехода налоговой ставки с 0% на 5%»,— говорит замгендиректора IT-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова. По ее словам, холдинг в 2026 году планирует вложить 2 млрд руб. в образовательные программы, а инициатива, увеличивая финансовую нагрузку отрасли, может усилить ее кадровый потенциал. В VK отказались от комментариев.

Инвестиции компаний—участниц Ассоциации больших данных (АБД; объединяет «Яндекс», «Сбер», VK и др.) в развитие кадрового потенциала уже сейчас существенно превышают 3% отчислений, говорят в пресс-службе АБД. «IT-компании уже сегодня активно развивают свои образовательные направления, в том числе осуществляют все виды образовательных активностей с вузами и колледжами»,— говорит руководитель комитета по развитию, подготовке и переподготовке кадров ассоциации «Руссофт» (состоит из 380 компаний) Елена Бочерова. По ее словам, инициатива, с одной стороны, «создает взаимную выгоду для всех участников процесса», с другой — «может изменить приоритеты компаний в образовательной работе»: «Сейчас бизнес осуществляет куда более широкий набор активностей. Компании могут перераспределить ограниченные ресурсы только на те направления, которые пойдут в зачет».

«Снижение обязательного уровня обеспечения обсуждавшихся ранее 5% до 3% заметно смягчит нагрузку на бизнес. Новый механизм может стать для вузов возможностью для устойчивого развития в рамках именно тех программ, которые востребованы рынком»,— уверен руководитель налоговой практики ЮК ЭБР Игорь Грибков. «Самая эффективная на сегодняшний день форма сотрудничества компаний и университетов — это поддержка конкретных образовательных программ»,— уверены в ИТМО. «Главное, чтобы этот инструмент не превратился в формальность, где компании "отдают налог вузам" без реального взаимодействия, чтобы сохранить льготы, в то время как реального развития системы образования при этом не происходит»,— говорит начальник управления «Приемная комиссия» МГТУ им. Н. Э. Баумана Иван Сидельников.

Алексей Жабин, Олег Сапожков, Татьяна Исакова

