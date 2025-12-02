Трамп заявил, что надеется положить конец конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нацелены разрешить конфликт на Украине. Он назвал сложившуюся ситуацию «непростой», но отметил, что надеется на позитивный исход. Заявление прозвучало через полчаса после того, как представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы прекратили восемь войн,— сказал американский лидер на встрече с кабинетом министров. — Мы собираемся разрешить еще одну. Надеюсь».

Глава Белого отметил, что США «больше не участвуют в этой войне финансово». Вместе с тем он открыто признал, что «оборудование», которое США продают НАТО, поступает на Украину.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву сегодня. О старте российско-американских переговоров в Кремле информационные агентства сообщили около 19:40. Главная тема — мирное урегулирование на Украине. Ожидается, что спецпосланник Дональда Трампа передаст российской стороне новую версию плана по достижению мира на Украине. В пресс-службе Кремля называли первоначальный план США «очень хорошей основой» для обсуждений мира.

Анастасия Домбицкая