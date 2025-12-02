Четверть россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц

26% россиян старше 12 лет хотя бы раз в месяц используют какой-либо ИИ-сервис. Такие данные Mediascope привел заместитель гендиректора группы «Интерфакс» Юрий Погорелый на конференции ИД «Коммерсантъ». При этом, по его словам, 5% населения применяют искусственный интеллект каждый день.

Эксперт отметил, что совокупный охват ИИ выше всего в молодых группах: больше половины россиян 12-24 лет используют такие сервисы.

По данным исследования Mediascope, «Алиса AI» стала самым популярным ИИ-ассистентом среди россиян. Каждый месяц ей пользуется 14,3% россиян. На втором месте — китайская DeepSeek, которую применяют 9,4% пользователей. Тройку замыкает российский GigaChat (4%).

Как следует из результатов всероссийского опроса компании Russian Field, большинство россиян поддерживают внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики, но против его использования во власти, армии и судебно-правоохранительной системе. Среди отраслей, в которых внедрение нейросетей «скорее допустимо», подавляющее большинство опрошенных назвали промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Использование ИИ в образовании поддержали чуть более половины респондентов.