Триллионы дальнего следования

Как стало известно «Ъ», российские власти могут отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Причина — стоимость грандиозного инфраструктурного проекта, из-за сложных геологических условий оценённого в 50 трлн руб. Эксперты считают, что отказ от Севсиба не позволит обеспечить транспортной инфраструктурой Севморпуть, предупреждая что стоимость магистрали могла оказаться даже выше заявленных 50 трлн руб.

Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР. Об этом, как рассказал источник “Ъ”, вице-премьер Виталий Савельев в письме сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

По словам собеседника “Ъ”, отказаться от проекта решено из-за высокой стоимости.

Затраты на строительство Севсиба оценены в 50 трлн руб. в первую очередь из-за сложных геологических условий, поясняет источник “Ъ”, а инвестиционная программа ОАО РЖД, продолжает он, и так существенно сокращена. По информации “Ъ”, инвестиции ОАО РЖД на 2026 год не превысят 1 трлн руб. против 890,9 млрд руб. в 2025 году и 1,49 трлн руб. в 2024 году. Правительство планирует обсудить инвестиционную программу ОАО РЖД 11 декабря.

Владимир Путин еще в августе 2023 года поручал правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что в соответствии с поручениями направили свою позицию по поводу реализации данного проекта в Минтранс. В министерстве комментарий не предоставили. Представитель Виталия Савельева на вопросы “Ъ” не ответил.

Создание Севсиба предполагало строительство участка Нижневартовск—Белый Яр—Усть-Илимск протяженностью около 2 тыс. км. Проект, в частности, был включен в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года, а также утвержденную в 2009 году Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Проектирование планировали начать в 2016 году, затем было решено вернуться к проекту после 2020 года.

Еще один участок Севсиба, Таштагол—Урумчи, предполагает создание нового входа в Китай через 55-километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае, между Казахстаном и Монголией. Из-за сложного рельефа рассматривалось строительство под Алтаем двух тоннелей, российского и китайского, но до дела так и не дошло.

В 2021 году бывший тогда заместителем гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило пояснял, что тоннель обойдется очень дорого, а при строительстве железной дороги на эстакадах «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим» (см. “Ъ” от 7 апреля 2021 года).

Как отмечается в материалах совета по вопросам развития Сибири при Совете федерации, Севсиб позволил бы перераспределить нагрузку на Восточном полигоне и соединить Транссиб с Северным морским путем (СМП), создав дополнительный транспортный коридор для экспорта угля из Кемеровской области и других регионов Сибири.

Восточный полигон остается наиболее востребованной транспортной артерией для перевозки российских сырьевых грузов на премиальные азиатские рынки, но его расширение затормозилось из-за сокращения инвестиционной программы ОАО РЖД.

Севсиб в любом случае нужен, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, поскольку без этой дороги невозможно будет привлечь на Севморпуть значительную часть грузовой базы — грузов из Кузбасса, Хакасии, с Урала. В текущей экономической обстановке, говорит эксперт, в ближайшие два года начать работы вряд ли получится, самое раннее, когда они смогут начаться, середина 2027 — начало 2028 года. Но, уверен эксперт, до конца 2028 года приступить к работам над проектом Севсиба необходимо, иначе СМП не будет должным образом обеспечен транспортной инфраструктурой. Оценка затрат в 50 трлн руб., полагает господин Иванкин, адекватная в силу мерзлотных условий. Более того, считает эксперт, стоимость проекта могла даже увеличиться по итогам проектно-изыскательских работ.

Севсиб не единственный железнодорожный проект, связанный с СМП, реализация которого оказалась под вопросом из-за нехватки средств. Так, в 2023 году Минтранс докладывал президенту о необходимости переноса срока строительства Северного широтного хода (СШХ) на 2027–2031 годы (см. “Ъ” от 19 июня 2023 года). СШХ должен пропускать 23,9 млн тонн в год, для чего должна быть построена смычка между Северной и Свердловской железными дорогами длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Стоимость СШХ при переносе на 2027–2031 годы оценивалась в 730 млрд руб. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в октябре 2025 года говорил, что в ближайшие три года в бюджете средств на реализацию СШХ нет. Решение о строительстве, по его словам, может быть принято в течение года.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина, Владимир Лавицкий