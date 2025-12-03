Триллионы дальнего следования
Строительство Северно-Сибирской магистрали признано нецелесообразным
Как стало известно «Ъ», российские власти могут отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Причина — стоимость грандиозного инфраструктурного проекта, из-за сложных геологических условий оценённого в 50 трлн руб. Эксперты считают, что отказ от Севсиба не позволит обеспечить транспортной инфраструктурой Севморпуть, предупреждая что стоимость магистрали могла оказаться даже выше заявленных 50 трлн руб.
Фото: Ася Добровольская / ТАСС
Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР. Об этом, как рассказал источник “Ъ”, вице-премьер Виталий Савельев в письме сообщил президенту РФ Владимиру Путину.
По словам собеседника “Ъ”, отказаться от проекта решено из-за высокой стоимости.
Затраты на строительство Севсиба оценены в 50 трлн руб. в первую очередь из-за сложных геологических условий, поясняет источник “Ъ”, а инвестиционная программа ОАО РЖД, продолжает он, и так существенно сокращена. По информации “Ъ”, инвестиции ОАО РЖД на 2026 год не превысят 1 трлн руб. против 890,9 млрд руб. в 2025 году и 1,49 трлн руб. в 2024 году. Правительство планирует обсудить инвестиционную программу ОАО РЖД 11 декабря.
Владимир Путин еще в августе 2023 года поручал правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.
В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что в соответствии с поручениями направили свою позицию по поводу реализации данного проекта в Минтранс. В министерстве комментарий не предоставили. Представитель Виталия Савельева на вопросы “Ъ” не ответил.
Создание Севсиба предполагало строительство участка Нижневартовск—Белый Яр—Усть-Илимск протяженностью около 2 тыс. км. Проект, в частности, был включен в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года, а также утвержденную в 2009 году Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Проектирование планировали начать в 2016 году, затем было решено вернуться к проекту после 2020 года.
Еще один участок Севсиба, Таштагол—Урумчи, предполагает создание нового входа в Китай через 55-километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае, между Казахстаном и Монголией. Из-за сложного рельефа рассматривалось строительство под Алтаем двух тоннелей, российского и китайского, но до дела так и не дошло.
В 2021 году бывший тогда заместителем гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило пояснял, что тоннель обойдется очень дорого, а при строительстве железной дороги на эстакадах «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим» (см. “Ъ” от 7 апреля 2021 года).
Как отмечается в материалах совета по вопросам развития Сибири при Совете федерации, Севсиб позволил бы перераспределить нагрузку на Восточном полигоне и соединить Транссиб с Северным морским путем (СМП), создав дополнительный транспортный коридор для экспорта угля из Кемеровской области и других регионов Сибири.
Восточный полигон остается наиболее востребованной транспортной артерией для перевозки российских сырьевых грузов на премиальные азиатские рынки, но его расширение затормозилось из-за сокращения инвестиционной программы ОАО РЖД.
Севсиб в любом случае нужен, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, поскольку без этой дороги невозможно будет привлечь на Севморпуть значительную часть грузовой базы — грузов из Кузбасса, Хакасии, с Урала. В текущей экономической обстановке, говорит эксперт, в ближайшие два года начать работы вряд ли получится, самое раннее, когда они смогут начаться, середина 2027 — начало 2028 года. Но, уверен эксперт, до конца 2028 года приступить к работам над проектом Севсиба необходимо, иначе СМП не будет должным образом обеспечен транспортной инфраструктурой. Оценка затрат в 50 трлн руб., полагает господин Иванкин, адекватная в силу мерзлотных условий. Более того, считает эксперт, стоимость проекта могла даже увеличиться по итогам проектно-изыскательских работ.
Севсиб не единственный железнодорожный проект, связанный с СМП, реализация которого оказалась под вопросом из-за нехватки средств. Так, в 2023 году Минтранс докладывал президенту о необходимости переноса срока строительства Северного широтного хода (СШХ) на 2027–2031 годы (см. “Ъ” от 19 июня 2023 года). СШХ должен пропускать 23,9 млн тонн в год, для чего должна быть построена смычка между Северной и Свердловской железными дорогами длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Стоимость СШХ при переносе на 2027–2031 годы оценивалась в 730 млрд руб. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в октябре 2025 года говорил, что в ближайшие три года в бюджете средств на реализацию СШХ нет. Решение о строительстве, по его словам, может быть принято в течение года.