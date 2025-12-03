Гендиректор Melon Fashion Group не исключил IPO компании

Одежный ритейлер Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol) может выйти на биржу, рассказал в интервью «Ъ» гендиректор компании Антон Летушев. По его словам, перспективы проведения IPO зависят от ситуации на фондовом рынке.

«Такая идея, конечно, не исключена, и первичное размещение акций на бирже является частью нашей долгосрочной стратегии развития. Одной из моих задач в случае открытия окна возможностей — максимальная готовность компании к этому сценарию», — отметил господин Летушев.

В 2025 году IPO на Мосбирже провели только две компании: «Дом.РФ» и застройщик GloraX в середине осени 2025 года индекс Московской биржи находился на минимальных значениях с начала текущего года, однако в конце ноября начал расти на новостях о переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта, превышая 2700 пунктов (см. «Ъ» от 19 ноября).

Подробнее о планах по развитию Melon Fashion Group — в интервью Антона Летушева для «Ъ».

Виктория Колганова