Переговоры в фондовом режиме

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) впервые за месяц превысил уровень 2600 пунктов, прибавив за последние два дня более 5%. Оптимизма инвесторам добавили очередные сообщения о готовящихся соглашениях между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. В лидерах роста оказались акции компаний нефтегазового сектора. Также на позитивных политических новостях укрепила позиции и российская валюта. В случае если переговоры пойдут дальше обещаний, фондовый рынок ждет восстановление, однако немногие его участники верят в такой сценарий.

Торги на Московской бирже два дня подряд завершались уверенным ростом котировок. 19 ноября после небольшого затишья в начале основной сессии активная игра на повышение продолжалась до ее закрытия. В результате индекс Московской биржи поднимался почти до 2670 пунктов, максимального значения с 22 октября. По итогам основных торгов индекс остановился на отметке 2646 пунктов, на 3,2% превысив показатель предыдущего дня. За два дня индекс IMOEX прибавил 5,4%. Тем самым главный фондовый индикатор вернулся к значениям, предшествовавшим объявлению президентом США об отмене встречи с президентом России, а также введению жестких санкций в отношении российских нефтегазовых компаний.

На этот раз инвесторы отыгрывали очередное «потепление» в отношениях России и США.

Так, американское издание Axios со ссылкой на американские и российские источники сообщило о том, что страны готовят «секретный план» по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, издание Politico уточнило: администрация президента США рассчитывает, что к концу ноября можно будет согласовать рамки будущего соглашения. И хотя официально стороны не подтвердили такие переговоры — в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с обсуждений мирного урегулирования на Аляске никаких новаций по теме не было, инвесторы с воодушевлением отреагировали на новости.

120,6 миллиарда рублей составил по итогам сессии 19 ноября объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи

Последние недели индекс Московской биржи находился на минимумах года из-за потока негативных новостей в отношении нефтегазового сектора. При этом «по многим компаниям наблюдалась сильная перепроданность», отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Поэтому позитивный новостной фон позволил инвесторам частично нивелировать сложившуюся на рынке неэффективность. В лидерах роста оказались акции эмитентов нефтегазовой отрасли («Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Татнефти»), а также ценные бумаги СПБ Биржи, прибавившие в цене 4–9%. «В лидерах рынка находятся те компании, которые от потенциального снижения напряженности могут выиграть. Это бумаги финансового сектора, компании металлургии, часть нефтяных компаний. В аутсайдерах остаются бумаги, которые выигрывали, например, в последние несколько лет от импортозамещения»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин.

Позитивно на политические новости отреагировал и валютный рынок.

Внебиржевой курс доллара опустился по итогам дня на 65 коп., до 80,3 руб./$, а биржевой курс юаня потерял 9 коп., до 11,29 руб./CNY. В итоге курсы ведущих валют вернулись к значениям конца октября. «Геополитика продолжает оказывать существенное влияние на внутренний валютный рынок. Если надежды инвесторов на позитивный исход переговоров вновь не оправдаются, курс доллара может вернуться в диапазон 81–83 руб./$»,— оценивает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В сложившихся условиях, а также с учетом недооцененности российского фондового рынка портфельные управляющие и аналитики допускают дальнейшее повышение котировок. По оценке аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского, ближайший уровень сопротивления находится около 2700 пунктов. «В случае если текущая информационная повестка получит свое развитие, не исключаю, что мы можем находиться только в начальной стадии роста»,— указывает он. Однако инвесторам стоит готовиться к ценовым коррекциям в зависимости от тональности новостей. «Устойчивость роста остается под вопросом, учитывая неоднократные неудачные попытки сохранения оптимизма на геополитике»,— отмечает господин Вишневский.

