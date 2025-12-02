Звезду российских лыж отстранили до полного восстановления

Одно из самых громких ЧП в российском спорте в этом году вылилось в одно из самых неординарных наказаний для его фигуранта. Знаменитого лыжника Александра Большунова, который грубо толкнул после финиша гонки своего соперника Александра Бакурова, дисквалифицировали не на какой-то определенный срок, а до восстановления получившего травму в результате инцидента пострадавшего, рекомендовав его виновнику провести «личную беседу» с конкурентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Большунову (на фото) рекомендовано «провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта»

Фото: Aaron Favila / AP Александру Большунову (на фото) рекомендовано «провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта»

Фото: Aaron Favila / AP

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) провела экстренное заседание, посвященное ЧП, которое случилось 29 ноября во время первого этапа Кубка России в городе Кировске. Во время полуфинального спринтерского забега Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, главная звезда всех российских зимних видов спорта, вел жесткую борьбу с молодым и не имеющим пока по-настоящему серьезных достижений Александром Бакуровым. В результате фаворит потерял равновесие и, заняв последнее место, не вышел в финал. Признаков нарушений со стороны Бакурова судьи не обнаружили.

После финиша Большунов, явно недовольный тем, как вел себя соперник, подъехал к нему со спины и резко толкнул на огораживающий трассу рекламный баннер. Итогом толчка было падение Бакурова. Позже стало известно, что у Александра Бакурова диагностирован сильный ушиб мягких тканей, а из-за травмы он может пропустить не только второй этап Кубка России (в Тюмени с 4 по 7 декабря), но и третий (в Чусовом с 11 по 14 декабря).

Инцидент оказался удивительно громким. Возмущение в связи с поступком Александра Большунова выразили многие представители отечественного лыжного сообщества, в том числе известные спортсмены.

Как правило, они призывали наказать спортсмена, «невзирая на титулы», и обращали внимание на то, что тот даже не принес извинений Александру Бакурову.

Перед заседанием извинения появились. Правда, они оказались довольно необычными. Александр Большунов опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором сообщил, что «сожалеет» об инциденте, признает, что «поступил неправильно, толкнув соперника плечом», и обещает, что «в будущем такого поведения вы от меня не увидите». При этом Большунов подчеркнул, что у него «не было желания нанести травму», и дал понять, что оппонент, по сути, сам спровоцировал его «как минимум» тремя эпизодами по ходу гонки: «на подъеме, когда Бакуров специально закрывал; один раз целенаправленно прыгнул, но не стал ускоряться, а поехал тем же темпом; и в третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объективы».

Александр Большунов заметил, что для него «было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице, и после — его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео».

Он также сказал, что, по его мнению, уже все-таки принес извинения, когда позже «сходил в церковь», «попросил прощения и покаялся перед Богом».

Еще более неординарными были санкции, примененные к Александру Большунову. ФЛГР, охарактеризовав действия Большунова как «недопустимые и противоречащие нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики, уважения и безопасности участников соревнований», действительно, как и требовали лыжники, отстранила его от участия, переведя в «неактивный» режим так называемый код RUS спортсмена, позволяющий выходить на старт.

Однако это отстранение не на какой-то определенный срок или определенное количество состязаний, как принято в спорте, а «до момента выхода Александра Бакурова на старт», то есть его восстановления. ФЛГР уверена, что такая трактовка дисциплинарного регламента «направлена на обеспечение баланса интересов, поддержку пострадавшего спортсмена и сохранение справедливости в спортивном процессе».

Впрочем, создающим что-то вроде прецедента решением федерация не ограничилась. Отметив, что ее «президиум рекомендовал тренерам по лыжным гонкам усилить воспитательную и профилактическую работу со спортсменами, уделяя особое внимание нормам поведения в соревновательной среде и за ее пределами», она рекомендовала Александру Большунову «провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта».

Алексей Доспехов