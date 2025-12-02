Курс биткойна восстановился до $90 тыс.

Курс биткойна впервые начал расти после нескольких дней непрерывного снижения. Крупнейшая в мире криптовалюта восстановилась до отметки в $90 тыс., достигнув $90 690.

Еще в октябре курс биткойна достиг исторического максимума в $126 тыс., однако потом стоимость криптовалюты начала стремительно снижаться. 21 ноября биткойн опустился ниже $85 тыс.— впервые с апреля этого года. Многие эксперты заговорили об обвале криптовалюты, делая пессимистические прогнозы. Среди причин падения указывались желание крупных инвесторов зафиксировать прибыль после рекордного роста, а также угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные импортные пошлины против Китая.

Сегодняшнее восстановление биткойна аналитики связывают c попытками инвесторов нащупать дно и начать скупку подешевевшей криптовалюты. Кроме того, оптимизм многих инвесторов растет накануне заседания ФРС США по учетной ставке. «Рынки ждут сигналов о позитивной динамике, которые могут возникнуть в результате высокого спроса на краткосрочные казначейские облигации и новой поддержки снижения ставки ФРС в декабре»,— цитирует Bloomberg президента инвестиционно-исследовательской компании Sevens Report Тома Эссея.

Евгений Хвостик