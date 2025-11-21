Биткойн упал ниже $85 тыс. впервые с апреля

Стоимость биткойна упала на 8,7% и достигла $84,2 тыс., следует из данных биржи Binance. Последний раз показатель опускался ниже $85 тыс. в апреле этого года.

По состоянию на 10:35 мск стоимость криптовалюты снизилась до $83,3 тыс. При этом месяц назад цена достигала исторического максимума — $126 тыс. Тогда инвесторы массово вкладывали средства в рискованные активы из-за ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Спустя несколько дней на крипторынке зафиксировали крупнейшую ликвидацию торговых позиций — почти $20 млрд за один день. Стоимость криптовалют начала падать после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении торговых пошлин в размере 100% на товары из Китая.

Обвал рынка в октябре спровоцировал отток средств с биржевых торгов. Опрошенные Reuters аналитики отмечают, что рынок до сих пор находится в неустойчивой позиции.