Резкое снижение курса крупнейшей криптовалюты застало многих аналитиков и участников рынка врасплох. Обозреватели пытаются объяснить причины произошедшего и понять, как дальше будет развиваться ситуация.

Биткойн переживает худшее месячное падение с 2022 года из-за паники и массовых распродаж

Биткойн стремительно движется к самому существенному месячному падению с момента краха рынка криптовалют в 2022 году. Волна принудительных ликвидаций активов, институциональных продаж и ухудшения настроений продолжает оказывать давление на цифровую валюту. Несмотря на мощную политическую поддержку президента Дональда Трампа и растущий институциональный интерес, биткойн упал более чем на 30% после достижения рекордного значения в начале октября.

В условиях нестабильности рынков падение биткойна бьет по крупным игрокам

Биткойн оказался на опасной территории, а продажи опционов усиливают волатильность. Ноябрь, похоже, станет худшим месяцем для биткойна с момента краха Terra и FTX в 2022 году — периода, который спровоцировал каскад корпоративных банкротств по всей отрасли. Нынешний спад обусловлен в первую очередь спотовыми продажами, включая выкуп средств из крупных биржевых инвестиционных фондов, избавление от залежавшихся в кошельках активов и падение спроса со стороны краткосрочных трейдеров.

Предупреждающий сигнал о падении биткойна

Великий зверь криптовалют теперь стал для крупных инвесторов барометром настроений и спекулятивного энтузиазма. Это говорит о том, что наконец-то появился действительно полезный инструмент. Полноценный обвал рынка в конце этого года или в 2026 году по-прежнему остается маловероятным. С другой стороны, весьма возможны откаты и коррекции. Внимательное наблюдение за ценой биткойна как индикатором рыночных настроений может помочь пережить этот непростой период.

«В настоящее время мы наблюдаем настоящий обвал»

По мнению аналитика рынка Тимо Эмдена из Emden Research, на рынке царит «распродажный настрой». Сочетание опасений по поводу процентных ставок, ликвидации кредитных позиций и фиксации прибыли заставляет инвесторов уходить с рынка. Другие эксперты указывают на высокие ценовые риски, связанные с покупкой биткойнов. «Подобные спады не являются чем-то новым на исторически нестабильном рынке криптовалют»,— отмечает эксперт Йоханна Белиц из криптотрейдинговой компании Valour. Предыдущие резкие скачки цен также регулярно сопровождались сильными коррекциями. Торговля биткойнами по-прежнему «в пределах нормы», отметила Белиц. Тем не менее неопределенность на рынке сохранится.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик