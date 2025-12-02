В Ярославскую ЦРБ трудоустроился 61 специалист

В Ярославскую центральную районную больницу (ЦРБ) в 2025 году пришли 25 врачей и 36 специалистов со средним медицинским образованием. Всего за 10 месяцев текущего года в медицинские организации региона трудоустроились 264 специалиста. Об этом сообщили в правительстве области.

В области создан кадровый центр в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», который следит за ситуацией в учреждениях и разрабатывает решения для устранения дефицита специалистов. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что помимо реализации нацпроектов и федеральных программ действуют областные меры поддержки.

«Для нас важно не только привлечь молодых специалистов, но и создать для них достойные условия труда. В регионе введены доплаты для бригад скорой помощи, специалистов паллиативной помощи и участников диспансеризации. Предусмотрены стимулирующие выплаты врачам за работу в вечернее время в поликлиниках и медработникам центральных районных больниц»,— напомнил губернатор.

Он дополнил, что выпускники стали чаще трудоустраиваться в ярославские медицинские организации.

«Поддержка нового поколения врачей играет ключевую роль в развитии системы здравоохранения нашего региона. Молодые сотрудники приносят свежие идеи и современные знания, необходимые для улучшения качества оказания медицинской помощи»,— считает и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.

Алла Чижова