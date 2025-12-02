Гайда и Дубичев анонсировали выход книги о социальной ответственности философии

Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда и первый заместитель руководителя аппарата главы и правительства региона Вадим Дубичев рассказали о планах приступить к работе над книгой «Социальная ответственность философии», в которой будут отражены выводы трех работ авторов о проблеме идеологии. «Много книг о вине философии за конкретные проблемы общества, человека, а про ответственность философии, в позитивном смысле слова, за развитие общества, таких либо нет, либо немного. Мы собираемся замахнуться и на эту тему, самым нахальным образом»,— сказал господин Дубичев.

Вадим Дубичев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Анатолий Гайда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Анатолий Гайда в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что идея книги о роли философии в обществе ему пришла несколько недель назад во время прогулки в лесу. «Меня эта тема всегда волновала, ответственность философии именно не криминальная, а социальная. Почему Гегель был признан до самой смерти? Потому что его философская концепция возвеличивала немецкую нацию до небес, он сказал, что в ней достигла своей вершины абсолютная истина. Это что, не предвестник национализма? Надо изучать»,— подчеркнул он.

Господин Гайда отметил, что книга расскажет о социальной функции философии и «ее ответственности за все, что творится». «Раньше была марксистско-ленинская философия, а сейчас уже как 30 лет что преподают в университете вместо нее под названием "философия"? Я не знаю, надо понять задачу философии»,— добавил он.

По словам Анатолия Гайды, на написание книги уйдет «два-три года». «Есть только первые замыслы, а куда они выльются, надо думать. Но то, что эта тема крайне интересная, вне всякого сомнения»,— пояснил он.

Анатолий Гайда и Вадим Дубичев сообщили о планах выпустить новую книгу в ходе презентации третьей работы о проблеме идеологии — «Тотальность идеологии и цивилизация». В первой книге «Критика государственной идеологии» авторы проанализировали развитие идеологии в России и ее влияние на право, общественные отношения и экономику, в работе под названием «Идеология — власть идей» исследователи обнаружили государственную идеологию в Конституции РФ и сформулировали «универсальную формулировку идеологии». В книге «Тотальность идеологии и цивилизация» они показали, что идеология выступает «одним из властных рычагов конструирования человеческой цивилизации». «Не просто сопровождает цивилизацию, а является ядром, фундаментом, принципом, который определяет развитие цивилизации, формирует новый тип мышления, новый образ жизни и действий»,— пояснил господин Гайда.

Василий Алексеев