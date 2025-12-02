Гайда и Дубичев презентовали книгу о роли идеологии в развитии цивилизации

Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда и первый заместитель руководителя аппарата главы и правительства региона Вадим Дубичев представили книгу «Тотальность идеологии и цивилизация». Презентация прошла в рамках заседания Екатеринбуржского клуба на площадке Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (УИУ РАНХиГС) в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Дубичев (слева) и Анатолий Гайда (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Дубичев (слева) и Анатолий Гайда (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Анатолия Гайды, в книге показано, что идеология выступает «одним из властных рычагов конструирования человеческой цивилизации». «Идеология не просто сопровождает цивилизацию, а является ядром, фундаментом, принципом, который определяет развитие цивилизации, формирует новый тип мышления, новый образ жизни и действий»,— подчеркнул он.

Господин Гайда добавил, что цивилизационный подход позволяет исследователям понять историю «во всем ее красочном многообразии и единстве» и показать, как элементы общества взаимодействуют друг с другом. Соавтор отметил, что главным в методе изучения является осознание «принципа, который лежит в основе цивилизации». «В основе западаний цивилизации лежит идеологический либеральный принцип свободной индивидуальности, принцип приоритета и высшей ценности индивидуального человека, который определяет все остальное. В идеологии российской цивилизации лежит принцип консервативной ценности о первичности общественных интересов, приоритете семейных ценностей, социальной справедливости»,— пояснил Анатолий Гайда.

На основе проделанного исследования авторы сформулировали собственное определение «цивилизации». «Это процесс идеологической самоидентификации»,— сказал господин Гайда.

«Тотальность идеологии и цивилизация» стала третьей книгой об идеологии, которую выпустили Анатолий Гайда и Вадим Дубичев. Ранее, в июле 2024 года, авторы представили «Критику государственной идеологии», в ноябре прошлого года они презентовали работу под названием «Идеология — власть идей». Господин Гайда отметил, что авторы посвятили три книги проблеме идеологии в связи с тем, что «мир, в котором мы живем — это властно идеологически организованное общество». «В прежних работах мы пытались показать основные подходы в идеологиях, содержание идеологии, но главная заслуга книг в том, что мы нашли универсальную формулу относительно того, что такое идеология»,— отметил Анатолий Гайда.

Василий Алексеев