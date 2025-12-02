Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с дольщиками ИЖС

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе ежегодной прямой линии прокомментировал ситуацию с обманутыми дольщиками индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«Знаем об этой ситуации. Человек принял решение о строительстве жилья, выбирает застройщика, оценивает его. Застройщик — частное лицо. Федеральное и региональное законодательство в той или иной степени регулирует рынок жилья. Есть закон, который защищает дольщиков в МКД. Это эскроу-счета <...> Напомню по всей стране и в Удмуртии это была очень большая проблема — мы за предыдущие годы весь реестр обманутых дольщиков в многоквартирных домах ликвидировали. С 1 марта 2025 года этот механизм действует и в отношении ИЖС, если используется маткапитал. Наверное, законодательство (относительно ИЖС) будет меняться. Мы действуем в соответствии с правовыми рамками»,— отметил Александр Бречалов.

Глава республики поручил зампредседателю правительства Удмуртии Игорю Асабину сформировать реестр пострадавших дольщиков. «Будем следить за изменениями в федеральном законодательстве»,— добавил господин Бречалов.

Напомним, пострадавшие от недобросовестных застройщиков 24 ноября выходили на свой четвертый митинг в Сквере молодоженов. Тогда более 40 человек заявили о проблеме федерального масштаба. Жертвами в Удмуртии насчитывается уже более 120 семей, а по стране — более 20 тысяч.

Наиболее громким делом с одним из застройщиков региона стало хищение свыше 166 млн руб. у 60 жителей компанией «Снип строй».

Подробнее о ситуации с обманутыми дольщиками читайте в материале «Бездомный полк Удмуртии».

Анастасия Лопатина