Орешкин: РФ не стала копировать подход ЕС в отношении иностранного бизнеса

Россия не оказывает давления на европейский бизнес, который продолжает развиваться и реализовывать проекты на ее территории. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

На той же площадке глава ВТБ Александр Костин напомнил о противоположной ситуации с отечественными активами в Европе. По его словам, российский бизнес не собирался уходить с европейского рынка, однако был фактически вынужден это сделать.

«Рейдерский захват нашего банка, например, в Германии, полностью сейчас его растаскивают. Установлен временный менеджмент какой-то, у нас забрали все права и у нас ничего не останется», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Господин Костин подчеркнул, что такое отношение должно надолго сохраниться в памяти российского бизнеса.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у российских властей нет намерений «выгонять или ущемлять в правах» европейские компании, которые продолжили работу в стране после обострения конфликта на Украине.