Лавров: Россия не собирается выгонять и ущемлять оставшиеся европейские компании

У руководства РФ нет планов «выгонять или ущемлять в правах» европейские компании, которые продолжили работать в стране после обострения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», акцентировав внимание на том, что французский бизнес «в большом количестве продолжает работать» в России.

«Тех, кто здесь работал и остался, мы не собираемся куда-то выгонять или ущемлять в правах»,— сказал министр.

Господин Лавров также заявил, что периодически проводит встречи с представителями французского бизнеса в России по их же просьбе. По его словам, французские предприятия «в большом количестве» продолжают работу в России. «Не только французы, здесь есть немцы и представители других государств Европы и Евросоюза»,— указал он.

В феврале 2024 года посол РФ в Париже Алексей Мешков говорил, что в России продолжают работу, в основном, «крупные семейные компании, которые не участвуют в IPO, и малый и средний бизнес, не имеющий интересов в США». Боятся же работать, по его словам, «те, кто так или иначе завязан на США или на долларе».

По данным аналитиков центра Leave Russia, из-за ухода западных компаний Россия потеряла около 370 тыс. и примерно 260 млрд руб. ежегодных налоговых поступлений. По данным «РИА Новости», уход из России обошелся западным компаниям в $14 млрд. Больше всего потеряли предприятия из алкогольно-табачной сферы и фастфуда.

