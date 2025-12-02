Орешкин: Россия встала на рельсы устойчивого экономического роста

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин назвал замедление темпов роста российской экономики плановым. Он сделал заявление в рамках выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы должны планомерно двигаться вперед и развиваться, потому что мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление», — утверждает господин Орешкин (цитата по ТАСС). По его мнению, на данный момент особенное значение для российской экономики имеют «планомерная работа» и «стабильность».

Форум «Россия зовет!» проходит в Москве 2 и 3 декабря. Сегодня в рамках мероприятия также выступили глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минфина Антон Силуалов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Набиуллина, Костин и Силуанов обсудили состояние экономики РФ на форуме ВТБ».