Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Президент России Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в стране — 2,2%. По его словам, этот показатель впечатляет даже в сравнении с крупнейшими экономиками мира.

«Так у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – 2,2%... Причем этот показатель является низким не только для России, но и для большинства крупнейших экономик мира»,— сказал Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Президент добавил, что низкий уровень безработицы свидетельствует о стабильности российской экономики и создает благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов. Он добавил, что устойчивость макроэкономических показателей обеспечивает надежную среду для бизнеса.

1 октября Росстат зафиксировал исторический минимум безработицы в России — 2,1%. По данным за август, самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве — 0,8%, а также в Калужской области и Ямало-Ненецком автономном округе — по 0,9%. Наибольшие показатели безработицы отмечены в Ингушетии (25,2%) и Дагестане (10,3%).