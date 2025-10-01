Уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума

Безработица в России в августе снизилась до 2,1% экономически активного населения, что стало новым историческим минимумом. В июне 2025 года она впервые опустилась до 2,2%.

Как указано в докладе Росстата о «Социально-экономическом положении России» (.pdf), общая численность безработных в августе составила 1,592 млн человек. Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Москве (0,8%), Калужской области и ЯНАО (0,9%), наибольший — в Ингушетии (25,2%) и Дагестане (10,3%).

Общая численность экономически активного населения старше 15 лет, по данным на август, составила 76,5 млн человек. Доля работающих женщин — 48,9%. Уровень занятости сельских жителей (57,6%) остался ниже уровня занятости городских жителей (63,4%).

По данным Росстата, выросла доля безработных, которые искали работу от одного до трех месяцев, — с 25,6% в июле до 29,8% в августе. Более года трудоустроиться не могут 11,2% безработных.