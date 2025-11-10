Электрификация рублификации

ВТБ (MOEX: VTBR) начинает второй этап рублификации своих валютных субординированных облигаций — голосование пройдет в конце ноября. На первом этапе только один выпуск из восьми набрал необходимое количество голосов для перевода в рубли, при этом был очень высокий процент неголосовавших. В этот раз помимо бумажного голосования банк вместе с НРД организовал возможность голосования онлайн, что, по мнению экспертов, повышает шансы на положительный исход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в ВТБ, второй этап голосований среди держателей его валютных субординированных облигаций по вопросу перевода их в рублевые с купоном, равным ключевой ставке, увеличенной на 5 п. п., пройдет с 19 по 28 ноября одновременно по всем оставшимся семи выпускам. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, первое голосование держателей облигаций пройдет в электронной форме на платформе НРД параллельно с традиционной бумажной формой. «Мы рассчитываем, что часть держателей бумаг, которым было неудобно участвовать в голосовании офлайн, по разным причинам, например, если для этого им специально надо было ехать в Москву, решат проголосовать онлайн»,— сообщил он “Ъ”. Но основными факторами, которые должны повлиять на положительный исход голосования, по его мнению, должны стать изменившиеся внешние условия по сравнению с первым голосованием — курс рубля меняется совсем не так сильно, как прогнозировалось, и снижение ключевой ставки явно будет более медленным, чем ожидалось. «Для нас рублификация даже еще одного выпуска будет успехом, но мы надеемся, что в рубли будет переведена половина из восьми выпусков субординированных облигаций общим объемом около $3 млрд»,— отметил он.

Как ранее поясняли в банке, рублификация облигаций важна ВТБ, потому что раньше лимиты открытой валютной позиции распространялись только на активы и пассивы, а с этого года стали распространяться и на валютную составляющую капитала.

Первое голосование по всем восьми выпускам валютных субординированных облигаций прошло в мае этого года, но только по одному из них за смену валюты на рубли проголосовало обозначенное законом большинство — 75% держателей бумаг. По словам Дмитрия Пьянова, выпуск субординированных облигаций СУБ-Т1-2 объемом €190 млн, по которому еще в мае держатели бумаг проголосовали за рублификацию, уже переведен в рубли, более того, после рублификации эти облигации выросли в цене и стали более активно торговаться. «В этом случае не были выпущены замещающие облигации в рублях, а были изменены параметры самого выпуска самих облигаций — зафиксирован курс евро и изменена ставка купона с 3,75% на КС + 5%»,— говорит он. Как подсчитали в банке, держатели облигаций этого выпуска с мая заработали вдвое больше на изменении купона, чем если бы условия по бумагам остались прежние.

Дмитрий Пьянов, первый зампред ВТБ, 3 октября: В условиях жесткой денежно-кредитной политики желание получить нефиксированную ставку и не брать на себя процентный риск понятно.

Новое голосование стало возможным после того, как Банк России продлил до конца года возможность изменить условия валютных выпусков субординированных облигаций. Как ранее отмечал Дмитрий Пьянов, в прошлом году доходность субординированных облигаций не могла превышать 15% годовых, но в конце декабря ЦБ изменил правила, разрешив плавающую ставку КС + 5 п. п. Как пояснили “Ъ” в Банке России, такое решение принято, поскольку банки продолжают высказывать заинтересованность в увеличении своего регулятивного капитала и готовы выпустить субординированные инструменты.

Эксперты оценивают перспективы рублификации оставшихся семи валютных выпусков сдержанно.

С одной стороны, по словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, ВТБ совместно с НРД обеспечили удобный цифровой путь для голосования. Гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков считает, что рублификация выгодна инвесторам: по сравнению с маем сейчас выросли доходности по валютным облигациям и снизились по рублевым. «Поэтому даже для тех держателей субордов, кто хочет оставаться в валютном инструменте, имеет смысл проголосовать "за", а потом переложиться в другие валютные облигации»,— говорит он. Однако портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов обращает внимание, что речь идет о том, чтобы поменять валютную экспозицию на рублевую. «В теории, если держатель хочет иметь субординированные облигации рублевого выпуска ВТБ, он может просто продать текущую валютную бумагу и купить рублевую на рынке»,— говорит он. Поэтому, по его мнению, с точки зрения держателя, если отталкиваться от самой большой квазивалютной бумаги ВТБ ЗО-Т1, которая сейчас дает текущую доходность в 12,3%, рублевые аналоги по КС + 5% не выглядят интересно.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев