Детей участников СВО в Удмуртии обеспечат бесплатным горячим питанием

С 1 января 2026 года в Удмуртии будет введена мера поддержки для детей участников специальной военной операции (СВО), сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

Глава региона отметил, что в настоящее время бесплатное питание предоставляется только детям из семей погибших военнослужащих, но со следующего года планируется расширить эту меру на всех детей участников СВО.

«Все школьники с 5 по 11 классы из семей бойцов будут обеспечены бесплатным горячим питанием»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, в апреле глава Удмуртии подписал указ об обеспечении бесплатным горячим питанием членов семей погибших участников СВО. Льгота финансируется за счет республиканского бюджета. Помимо питания их обеспечивают дровами для отопления домовладений.

Также, недавно стало известно о запуске в регионе программы наставничества для участников СВО в сфере сельского хозяйства. Она будет направлена на поддержку начинающих фермеров.

