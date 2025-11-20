В Удмуртии запустят сельхозпрограмму «Наставничество для участников СВО»

Удмуртия станет пятым регионом России, где запустят программу наставничества для участников СВО в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого заместителя председателя совета Ассоциации «Народный фермер» Ивана Мартьянова.

Программа будет направлена на создание новых фермерских хозяйств и увеличение объемов сельхозпродукции в рамках нацпроекта. Ассоциация фермеров Удмуртии уже выбрала наставника для ветеранов СВО — председателя кооператива «Люллинский» Рустама Гайнанова, который будет консультировать новичков по вопросам открытия и ведения фермерского хозяйства.

«Считаю, что проект "Наставники для ветеранов СВО" будет эффективной мерой поддержки начинающих фермеров, которым ежедневно во всех вышеперечисленных вопросах сможет помочь наставник»,— отметила руководитель Ассоциации фермеров Удмуртии Ольга Шкляева.

Напомним, ранее в Удмуртии для участников спецоперации открыли отбор в региональную программу «СВОй резерв 18». 50 военнослужащих из республики готовят для муниципальной и государственной службы. Обучение по программе профессиональной переподготовки Высшей школы госуправления РАНХиГС началось 16 июня и продлится один год.

Анастасия Лопатина