В Воронеже задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

В Воронеже задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в осквернении Вечного огня на мемориальном комплексе «Памятник Славы». Как сообщили в СКР по региону подозреваемого в ближайшее время доставят в следственный отдел для допроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России по Воронежской области Фото: Следственный комитет России по Воронежской области

Инцидент произошёл в ночь на 16 мая. Мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, сжёг венки и цветы, которые затем бросал в пламя Вечного огня, в результате чего огонь погас. Очевидцы сняли произошедшее на видео и сразу вызвали полицию, однако злоумышленник успел скрыться до приезда правоохранителей.

По факту инцидента возбуждено два уголовных дела за надругательство над телами умерших и местами их захоронения, и за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Вторая статья предусматривает до трёх лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального СКР сообщили, что личность подозреваемого установили с помощью анализа записей камер видеонаблюдения. Работу Вечного огня возобновили.