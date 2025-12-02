Определен подрядчик строительства дома под расселение на улице 8 Марта в Сормове

Контракт на строительство дома под расселение аварийного жилья в границах улиц 8 Марта, Достоевского, Рабфаковской и Болотной Сормовского района Нижнего Новгорода заключили с ООО «Мостопроектстрой». Данные о контракте опубликованы 2 декабря 2025 года, заказчиком выступает муниципальный «ГлавУКС».

В открытом конкурсе с начальной ценой 1,495 млрд руб. было два участника. Победитель предложил наименьшую цену — 1,48 млрд руб. (снижение на 1%). Название второго участника не приводится.

Как писал «Ъ-Приволжье», в доме предусмотрено 280 квартир из одной-четырех комнат. Сдать объект необходимо до 30 октября 2027 года.

Добавим, нижегородский «Мостопроектстрой» также получил контракт на строительство нового корпуса школы 103 в микрорайоне Верхние Печеры. Директором и единственным учредителем компании, созданной в 1992 году, является Дмитрий Абрамов.

Галина Шамберина