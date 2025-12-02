Новый контракт на пристрой нижегородской школы 103 получил «Мостопроектстрой»

Нижегородская компания «Мостопроектстрой» получила повторный контракт на возведение пристроя к школе №103 в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода. Ее заявка была единственной, следует из карточки на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

При начальной цене 832,3 млн руб. единственный участник получил контракт по стоимости почти 828,2 млн руб.

Из общей стоимости 6,8 млн руб. отведено на подготовку рабочей документации. Завершить строительство нового корпуса одной из самых переполненных школ Нижнего Новгорода необходимо до 31 мая 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый контракт заключили в ноябре 2024 года за 983,6 млн руб. с ООО «Ремстрой». В сентябре 2025 года муниципальный заказчик «ГлавУКС» расторг его, сославшись на нарушение графика. В начале октября объявили повторную закупку с начальной ценой 890,6 млн руб. Но прежний подрядчик подал на нее жалобу в ФАС, указав, что в новой закупке использована его проектно-сметная документация.

Комиссия ФАС признала жалобу необоснованной, так как заявитель не представил подтверждающие документы. Вместе с тем были найдены другие нарушения: заказчик неправомерно объединил в один лот и строительство, и поставку оборудования. Помимо этого, в извещении и требовании к содержанию заявки указаны противоречивые сведения о наличии членства в саморегулируемой организации.

В связи с этим комиссия предписала отменить протоколы, привести извещение в соответствие с требованиями законодательства и назначить новую дату конкурса.

После этого начальная стоимость контракта уменьшилась с 890,6 до 832,3 млн руб.

Галина Шамберина