На строительство муниципального дома в Сормове выделили 1,5 млрд рублей

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» 30 сентября 2025 года объявил открытый конкурс на проектирование и строительство многоквартирного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным сайта госзакупок, начальная стоимость составила почти 1,5 млрд руб., включая 36,9 млн руб. на проектные работы.

Десятиэтажный дом планируют строить в границах улиц 8 Марта, Достоевского, Рабфаковской и Болотной. Общая площадь здания составит 21 тыс. кв. м, в том числе 100 кв. м офисных помещений. В доме предусмотрено 280 квартир из одной-четырех комнат.

Сдать объект необходимо до 30 октября 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», к этой же дате необходимо построить многоквартирный дом на улице Голубева в Ленинском районе. Дома строят для расселения аварийного жилья.

В 2025 году муниципальные власти планировали ввести еще три дома, однако их строительство идет с задержкой.

Галина Шамберина